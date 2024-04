Balcanica, canti e ritmi balcanici all'InStabile a Firenze

Balcanica, ritmi e canti dall’Albania alla Macedonia, alla Bulgaria per il secondo incontro di Canti sconfinati: un progetto InStabile - Culture in movimento e Canto rovesciato dedicato ai canti popolari oltre confine, alla scoperta dei canti di tradizione orale nel mondo. Appuntamento lunedì 8 aprile dalle 21 alle 23, per un laboratorio aperto a tutte e tutti: vocalità, movimento e body percussion condurranno I partecipanti a far esperienza diretta alcuni ritmi caratteristici della regione, mentre i testi e le lingue, la melodie e le armonie, ci racconteranno qualcosa della sua storia, fra motivi d’amore, brani narrativi e canti a ballo. L'incontro sarà condotto da Simone Faraoni. Prenotazione obbligatoria.

Gli incontri successivi saranno lunedì 22 aprile con i canti di mare guidati da Francesca Breschi in È partita una nave. Sea shanties/canti di mare, e lunedì 13 maggio, alla scoperta dell'Occitania e dei suoi canti con Camilla Caparrini.

I laboratori sono aperti a tutte e tutti, senza prerequisiti, e si svolgono di lunedì sera dalle 21 alle 23 presso InStabile, via della Funga 27/b, Firenze.

Informazioni e presentazione completa qui: https://cantorovesciato.it/canti-sconfinati/