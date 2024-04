Convocazione in Nazionale per Sofia Tonelli, i risultati a Baku della ginnasta della Saltavanti-Empoli

Sofia Tonelli, resiliente, ci ha sempre creduto, anche nei momenti più difficili. La scelta, quasi due anni fa, di trasferirsi a Brescia per allenarsi nell’Accademia Internazionale di ginnastica artistica, ne è la prova. Ed è proprio lì che la giovane ginnasta della Saltavanti-Empoli, ha avuto la possibilità di accrescere il proprio programma tecnico ma soprattutto di acquisire una sempre maggiore sicurezza in se stessa e consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità.

Dopo essersi laureata a dicembre Campionessa Italiana Senior1 e dopo un’eccellente gara nella prima tappa del Campionato di SerieA1 (in prestito all’Artistica81Trieste), è finalmente arrivata la prima convocazione col body della Nazionale. Oltretutto per una delle tappe della Coppa Del Mondo, quella di Baku, in Azerbaigian, dal 5 al 10 marzo.

Inizialmente Sofia avrebbe dovuto gareggiare solo nell’attrezzo Corpo Libero; con lei convocate anche le già veterane della Nazionale, Elisa Iorio e Giorgia Villa, entrambe iscritte per gli attrezzi Parallele e Trave. Ma, la sfortunata Villa, ha dovuto rinunciare alla partenza e quindi Tonelli ne ha ereditato gli attrezzi. Arrivata a Baku, addirittura le è stato concesso di presentare anche il Volteggio. Quindi una vera e propria gara all-around! La sua istruttrice di sempre Silvia Ulivieri, che continua a seguirla e sostenerla seppure da più lontano, e il Presidente della Saltavanti-Empoli, Andrea Zichella, nella previsione di una sola specialità, purtroppo non si erano organizzati per andare a vederla.

Il primo giorno andavano di scena Volteggio e Parallele. Al Volteggio Sofia ha eseguito un bellissimo salto premiato con un conseguente buon punteggio: ma purtroppo per accedere alla finale, era necessario presentare due salti di diverso tipo. Alle Parallele, dopo un eccellente esercizio di prova, in quello di gara ha commesso una caduta, che quindi l’ha tagliata fuori dalla finale, che invece avrebbe potuto agganciare. Peccato.

Il secondo giorno era quello di Trave e Corpo Libero: nella prima, pur avendo lottato con successo per non cadere, non ha certo saputo esprimere l’esercizio di qualità al quale ultimamente ci ha abituati. Al Corpo Libero invece ha espresso un ottimo esercizio, seppure non sufficiente a entrare nella finale del giorno successivo.

Un’esperienza bellissima e comunque positiva, specie se considerando che era la primissima esperienza in azzurro e anche in seguito a un piccolo infortunio. E che siamo certi ne vedrà seguire molte altre e sempre di maggiore importanza, come Sofia Tonelli merita.

Grandissima soddisfazione in casa Saltavanti, per questa importantissima convocazione, conferma delle ragioni che l’hanno sempre spinta a credere in quella piccola ginnasta che è oggi una giovane promessa.