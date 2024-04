Cristina D'Avena in concerto a Empoli

Ragazzi e ragazze che amano le sigle dei cartoni animati, a raccolta! Sabato 15 giugno è una data da segnare sul calendario: a Empoli si esibirà in concerto nientemeno che Cristina D'Avena.

La cantante bolognese, nota per aver prestato la voce alle intro più famose dei cartoni animati in Italia, si esibirà al Jump Festival. L'appuntamento è il 15 giugno alle 22.30 all'evento al Parco di Serravalle.

Non è la prima volta per Cristina D'Avena a Empoli, già nel 2022 nell'ambito del Ludicomix fece uno show con i Gemboy in città.