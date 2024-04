Elezioni Empoli, Mantellassi firma appello di Libera e Avviso Pubblico

Avviso Pubblico, associazione dei Comuni e delle Regioni contro le mafie, e Libera chiedono a tutti i candidati e a tutte le candidate alle elezioni comunali ed europee di firmare un appello “impegnandosi in modo concreto per difendere le istituzioni locali dall’aggressione delle organizzazioni mafiose e dalla corruzione, dichiarando pubblicamente in campagna elettorale il rifiuto dei voti e di altre forme di sostegno da parte di chi opera e vive nella criminalità organizzata”.

L’iniziativa vuole essere un richiamo all’esercizio di una politica credibile e responsabile, che pratica (e non predica) la legalità e la trasparenza, con l’auspicio che i nuovi Sindaci, oltre che i consiglieri e gli assessori, pongano al centro della loro agenda politica la prevenzione e il contrasto alle mafie e alla corruzione.

Alessio Mantellassi, candidato sindaco a Empoli, ha sottoscritto convintamente l’appello di Avviso Pubblico e Libera: «Ho aderito perché credo molto nell’impegno delle Pubbliche amministrazioni nella lotta alla corruzione e le mafie. Un impegno concreto ed etico, che parte dall’assunto che mafia e corruzione sono una minaccia reale per il nostro Paese. L’appello è rivolto a tutti i candidati e candidate a sindaco/a. Invito anche gli altri candidati di Empoli a sottoscrivere questo appello, perché ci sono temi che devono accomunarci.

Continueremo a sostenere manifestazioni che organizziamo da anni come “Battiti”, l’evento di educazione alla legalità rivolto alle scuole e la formazione permanente contro la corruzione rivolta ai dipendenti.

Siamo e saremo soci di Avviso Pubblico, che chiede in particolare un impegno nel costituirsi parte civile. Empoli lo farà nel processo legato allo smaltimento di Keu sotto la 429 bis. Questo impegno rigoroso deve essere mantenuto».

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa