Elezioni, il M5S va da solo a Castelfiorentino con Fabrizio Macchi: presentazione all'incontro 'no Multiutility'

Questa sera alle 21 al circolo Puppino di Castelfiorentino ci sarà il primo incontro ufficiale con il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle a Castelfiorentino. L'occasione è quella dell'evento intitolato 'L'acqua è ancora un bene comune?'. Tra gli ospiti Marco Cardone, del coordinamento No Multiutility, Rossella Michelotti, del Forum Toscano Movimento per l'Acqua, e Fabrizio Macchi, consigliere uscente e candidato sindaco del M5S per Castelfiorentino. Macchi si ripresenta alle urne dopo 5 anni di lavoro dai banchi dell'opposizione, così come la capogruppo del centrodestra in quota Lega Susi Giglioli. La sfidante per il centrosinistra sarà Francesca Giannì, assessore uscente alla Scuola.

Il M5S Empolese Valdelsa fa sapere che la situazione a Castelfiorentino è di totale autonomia: non ci saranno accordi con la sinistra come avvenuto per esempio a Empoli con la candidatura di Leonardo Masi. Nei prossimi giorni sarà ufficializzata un'altra candidatura per un comune del circondario.

Tornando al tema dell'evento, ecco come viene presentato alla cittadinanza:

"I servizi essenziali (acqua, gas, gestione rifiuti, energia), stanno per essere sottratti alla gestione pubblica ed essere consegnati alla speculazione finanziaria. In molti comuni della zona Empolese -Valdelsa, ma anche in altre parti della Toscana nonostante il parere negativo espresso da comitati di cittadini e alcuni partiti di opposizione, stanno approvando la costruzione di Holding (insieme di società) che, con un complesso sistema, andranno ad essere inglobate nella Multiutility.

Tale operazione ha come scopo prioritario la realizzazione di profitti e lauti compensi a funzionari e soci, anziché migliorare l’efficienza della rete idrica e ridurre le tariffe, come invece dovrebbe essere se tali beni rimanessero pubblici.

Capite bene che l’assenza di un confronto pubblico e trasparente con la cittadinanza da parte di sindaci ed assessori, così come la mancata informazione dei dettagli di questa vicenda come previsto dalla legge, rende questa operazione piuttosto nebulosa e sospetta.

Per chiarire i dubbi e gli aspetti negativi di questa operazione e per fare informazione trasparente alla cittadinanza, in assenza di comunicazioni da parte delle amministrazioni coinvolte, il Movimento 5 Stelle ha organizzato un evento aperto alla cittadinanza in programma oggi, mercoledì 3 aprile a Castelfiorentino, presso il Circolo Puppino".