Frontiera, Francesco Costa presenta il suo libro a Firenze

A meno di un anno dalle elezioni americane, un incontro che racconta gli Stati Uniti di oggi, i suoi abitanti, la sua politica e il futuro che l’aspetta, che è anche il nostro. Una riflessione sulle molteplici sfaccettature di un Paese complesso, andando oltre le caricature mediatiche e cercando di comprendere ciò che veramente muove il popolo americano.

Mercoledì 17 aprile, alle 20.00, al Teatro Cartiere Carrara di Firenze (ex Tuscany hall) si terrà un incontro dedicato agli Stati Uniti di oggi con Francesco Costa, giornalista ed esperto di politica e cultura americana, vicedirettore de Il Post, in occasione della presentazione del suo nuovo libro “Frontiera. Perché sarà un nuovo secolo americano” (edito da Mondadori). Costa sarà accompagnato sul palco dal collega di testata e di podcast giornalieri Matteo Bordone, giornalista, autore radiotelevisivo, esperto della cultura popolare contemporanea.

Una serata di confronto e riflessione sugli Stati Uniti, sulle tante storie, tendenze e contraddizioni che oggi agitano l’America: Francesco Costa accompagnerà il pubblico in un sorprendente viaggio on the road nel Nuovo Mondo, procedendo frammento dopo frammento nell’esplorazione di un Paese che trova sempre il modo di mostrarci le prove generali di quello che vedremo dalle nostre parti, nel bene e nel male.

L’evento è organizzato da Fondazione Culturale Niels Stensen Firenze, in collaborazione con Mondadori e Libreria Alzaia. Per partecipare all’evento è necessario prenotarsi sulla piattaforma Dice.fm, il costo di accesso è di 4 euro. Durante la serata sarà possibile acquistare il libro presso il Teatro, in collaborazione con la libreria Alzaia di Firenze, al termine dell'incontro è prevista una sessione di firmacopie per tutti coloro che si presenteranno con i libri dell’autore.

Per info: www.stensen.org

Fonte: Ufficio Stampa