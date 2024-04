Samminiatello piange Gabriella Capaccioli, attrice e commerciante

Montelupo Fiorentino e Samminiatello piangono la scomprsa di Gabriella Capaccioli, 84 anni. Lascia il marito, 4 figli e 7 nipoti.

Commerciante nello storico negozio di tendaggi 'Da Rita' aperto nel 1939 in via Roma, residente con la famiglia in via Dante Alighieri nella frazione collinare, Gabriella è stata sposata con Nicola Cacioli e il loro amore è stato vissuto fianco a fianco sia nel lavoro che nel tempo libero. Gabriella viene ricordata come un'attrice comica tra le più apprezzate della Filodrammatica locale, dove anche il marito la spalleggiava in spettacoli ricordati ancor oggi.

Era una cattolica praticante, innamorata delle posizioni di don Lorenzo Milani di cui ha scoperto la dottrina 'in diretta' con il resto d'Italia. È stata attiva nell'Azione Cattolica e "quando ha avuto un grosso problema di salute dopo la nascita degli ultimi figli, tutta Montelupo ha pregato per lei", ricorda il figlio Pietro.

I funerali si terranno domani, giovedì 4 aprile, nella chiesa di Samminiatello. L'assessore alla Cultura Aglaia Viviani ha ricordato in un post Gabriella, porgendo le condoglianze a nome di tutta l'amministrazione.