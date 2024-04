Gemellaggio Montespertoli-Épernay, il programma della 3 giorni di eventi

A Montespertoli si sono avviati i preparativi per accogliere un momento storico di grande significato: i 20 anni di gemellaggio con la capitale francese dello champagne, Épernay. Il Comune di Montespertoli ha messo in atto un ricco programma di eventi previsti per il fine settimana dal 5 al 7 aprile.

“Siamo orgogliosi di questo traguardo perché crediamo fermamente che l’amicizia tra le persone, le città ed i popoli sia uno degli strumenti più efficaci per la crescita di comunità pacifiche ed accettanti. Il rinnovo del patto di gemellaggio rappresenta un passo significativo nel rafforzare il legame e l’impegno che ci unisce a Épernay. Si tratta di consolidare le relazioni tra le nostre realtà produttive, aprendo nuove opportunità di collaborazione reciproca, senza dimenticare il potenziamento degli scambi turistici e culturali. Particolare attenzione è posta sugli scambi tra i nostri giovani e le nostre scuole. Investire con determinazione in questo ambito nei prossimi anni offrirà alle nuove generazioni straordinarie opportunità di crescita personale, umana e professionale. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a costruire e a mantenere vivo questo prezioso legame nel corso degli anni” dichiara Alessandra De Toffoli, Assessore ai Gemellaggi.

“Un traguardo importante che testimonia un legame profondo di amicizia e di reciproca stima. Cresciuto anno dopo anno con iniziative di scambio, in questi vent'anni, abbiamo avuto la possibilità di conoscere e apprezzare le reciproche culture, tradizioni e bellezze. Abbiamo stretto amicizie durature, costruito ponti tra le nostre comunità e creato nuove opportunità di crescita per i nostri cittadini” dichiara il Presidente dell'Associazione Gemellaggi, Giuseppe Statello.

Venerdì 5 aprile - alle ore 18:00, si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica dedicata ai 20 anni di gemellaggio presso il LOFT19. Una straordinaria esposizione di immagini che catturano la bellezza della collaborazione tra le due comunità.

Le 35 foto documentali esposte sono state restaurate da Alessandro Fontani del Circolo Fotografico Fermoimmagine. A queste se ne aggiungono 4 in grande formato realizzate da Valentina Canuti nell’ultima visita in Francia.

“Impossibile dare visibilità ai tanti momenti significativi dei 20 anni del gemellaggio, non tutti documentati fotograficamente. Le foto scelte con attenzione tramettono comunque l’emozione di essere stati presenti nel tempo nel momento in cui gli eventi hanno avuto luogo in Francia e in Italia ed il grande sentimento di amicizia che lega le nostre due comunità", commenta Giuseppe Statello. Tutte le info su: facebook.com/cffm2009.

Sabato 6 aprile, alle ore 20:00 ci sarà la “Cena del Gemellaggio” al Bacco Toscano - una cena conviviale aperta a tutti coloro che desiderano partecipare e celebrare questo legame fraterno. Per informazioni e prenotazioni: contattare il 338 271 6480.

Domenica 7 aprile alle ore 9:00, il Comune di Montespertoli accoglierà i visitatori presso il Palazzo Comunale per l'Annullo Filatelico speciale, realizzato in collaborazione con Poste Italiane. Un momento emozionante per gli appassionati di filatelia e per coloro che desiderano conservare un ricordo tangibile di questo anniversario. Sarà presente anche l’autore dell’Annullo Filatelico, Geom. Antonio Salvadori.

Alle 10:30 si terrà la cerimonia di rinnovo del patto di gemellaggio, avrà luogo alla presenza del Sindaco di Montespertoli e della Sindaca di Épernay. Un momento solenne che sottolinea l'importanza dei legami tra le due città. Inoltre, sarà presente la prestigiosa Filarmonica Amedeo Bassi. Al termine dell’evento ci sarà un brindisi festoso in Piazza del Popolo, organizzato in collaborazione con l’Associazione Commercianti e Artigiani e con l’Associazione Viticoltori di Montespertoli che chiuderà in bellezza questo indimenticabile fine settimana di celebrazioni.

Da martedì 2 aprile fino a venerdì 12 Dominique Troizer, vice presidente di Épernay Jumelages per i rapporti con Montespertoli, incontrerà tutti gli alunni della Scuola Secondaria di Primo Grado “Renato Fucini” per favorire la conoscenza di Épernay e del suo territorio.

Montespertoli è lieta di accogliere tutti coloro che desiderano partecipare a questo straordinario evento e rafforzare i legami di amicizia e cooperazione tra le due comunità.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa