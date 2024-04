Giornalista, scrittore e campione di Rischiatutto: Cerreto celebra Giovanni Micheli

Parlare di Giovanni Micheli è un esercizio bello, ma complicato. Nato a Cerreto Guidi nel 1938, Micheli ha coltivato, infatti, numerosi e variegati interessi, ritagliandosi uno spazio significativo nella storia non solo locale di Cerreto Guidi, ma anche nazionale.

Ci sono davvero tanti buoni motivi per dare un senso alla “Serata in ricordo di Giovanni Micheli”, che si terrà venerdì 5 aprile, a partire dalle ore 21.15, nella Biblioteca comunale “Emma Perodi” di Cerreto Guidi, su iniziativa dell’Amministrazione comunale.

Giovanni Micheli ha scritto per la “Nazione” e per il “Guerin Sportivo” e ha diretto il settimanale “Anteprima per lo sport”. È stato giornalista, ma anche scrittore, dando alle stampe numerose ed importanti pubblicazioni di storia locale.

A dargli la notorietà è stata tuttavia la trasmissione di Mike Bongiorno “Rischiatutto” dove divenne campione nel febbraio del 1970; fu il primo campione del quiz e lo rimase per diverse settimane avendo come materia la filatelia, un altro dei suoi tanti interessi. Continuò inoltre a collaborare con la trasmissione preparando domande e risposte per altri concorrenti.

Fu anche grande appassionato di enigmistica.

Il suo ricordo, a poco più di 20 anni dalla scomparsa, resta vivo e la serata di venerdì prossimo ha l’obiettivo di fornire ai presenti un ulteriore spaccato della sua intensa attività.

Per parlarne, con il sindaco Simona Rossetti, ci saranno lo storico Adriano Prosperi, lo storico ed archivista Paolo Santini, il medico ed amico personale Fabio Cerboni.

Alla serata interverrà anche il figlio di Giovanni, Paolo Micheli, che racconterà alcuni episodi meno conosciuti della vita del padre.

