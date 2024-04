Keu, Centrodestra Empoli, "Infiltrazioni cosche problema da affrontare alla radice, non a parole"

"Quello delle infiltrazioni mafiose nel territorio dell'Empolese Valdelsa non è un problema che si può risolvere con le buone parole: richiede una cura ben più netta e radicale. Siamo garantisti, fino alla fine e con tutti, anche con i nostri avversari politici sebbene questi mai sono stati garantisti con noi, ma l'intreccio velenoso tra vertici della politica, di una parte politica che continuativamente governa questo territorio, una parte deviata dell'imprenditoria e cosche, emerso prepotentemente dalla vicenda keu, non si può ignorare. Ci sono delle responsabilità, che devono essere riconosciute, anche per rispettare tutta la maggioranza degli imprenditori locali innocenti che hanno subito un drammatico danno d'immagine. Il Centrodestra si è impegnato, e io in prima persona, con atti concreti e non a parole, fin da subito, per evitare che la vicenda passasse sotto silenzio, l'ha portata in Parlamento, l'ha fatta inserire nella Commissione d'inchiesta parlamentare sul ciclo dei rifiuti. Il nostro impegno prosegue: bisogna recidere di netto questo sistema, fare pulito, salvaguardare gli imprenditori - e gli amministratori - onesti, tutelare la vita dei cittadini".

Così, in una nota congiunta, il candidato sindaco del Centrodestra a Empoli Simone Campinoti ed Erica Mazzetti, deputato di Forza Italia e componente VIII Commissione ambiente che ha ottenuto l'inserimento del keu nella detta commissione d'inchiesta.