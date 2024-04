Libri a Pacchi, Marco Vichi presenta il suo nuovo libro a Fucecchio

Sabato 6 aprile ore 17 al Circolo Gaetano Pacchi di Fucecchio, via della Concia 1, nuovo imperdibile appuntamento con la rassegna "Libri a Pacchi", presentazione di libri con la presenza degli autori.

Questa volta protagonista dell'iniziativa sarà Marco Vichi, autore di testi teatrali, racconti e romanzi di successo, tradotti anche all'estero, nonché creatore del famoso personaggio letterario "il commissario Bordelli".

A Fucecchio presenterà il suo nuovo libro "Il ritorno", edito da Guanda. A guidarci alla scoperta dell’ultimo lavoro letterario dell’autore fiorentino, Francesco Catastini che converserà con Marco Vichi.

"Il ritorno" racconta la storia di Mario, che in seguito ad un’operazione compiuta in Turchia, diventa, con somma felicità, una donna. Sin da bambino il protagonista è in lotta con la sua personalità, ambigua, diversa a quella degli altri. Il rapporto pessimo con suo padre non fa altro che peggiorare le cose; e così si tronca anche il rapporto con l’unico genitore rimasto. Non può che gettarsi sulla via, e lì i discorsi e gli incontri si fanno duri, gonfi di dolore e di poca moralità. Ma Mario ora diventa donna, e non deve più subire.

La sua esistenza è incerta e Maria ricorda con grande dolore il suo passato, la sua caduta nella fossa dei serpenti dovuta all’eroina.

Cosa attenderà Maria soprattutto dopo l’incontro con Goran?

Il romanzo è stato proposto da Gabriele Ametrano al prestigioso Premio Strega 2024.

Marco Vichi, ha iniziato la sua carriera di scrittore nel 1999 quando ha pubblicato il suo primo romanzo "L'inquilino". Da allora tanti i romanzi ed i racconti pubblicati, opere con le quali ha ottenuto diversi riconoscimenti: Donne donne (2000), Il brigante (2006), Un tipo tranquillo (2010) e La vendetta (2012). Nel 2002, con Il Commissario Bordelli (tradotto in Portogallo, Spagna e Germania) crea il famoso personaggio protagonista di una serie di polizieschi ambientati nella Firenze degli anni Sessanta. Curatore di diverse antologie di letteratura, sceneggiatore, scrive su quotidiani e riviste italiane e internazionali.

Di seguito i prossimi appuntamenti di "Libri a Pacchi":

Sabato 20 aprile ore 17: "In principio era ChatGPT", Alberto Puliafito, Apogeo Editore.

Mercoledì 24 aprile ore 18: "25.04.1945, La Liberazione", Francesco Catastini.