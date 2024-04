Museo Leonardiano, quasi 3.700 ingressi nel weekend di Pasqua

3689 ingressi, di cui 1337 (il 36% del totale) nel solo giorno di Pasquetta, lunedì 1 aprile 2024.

Sono i dati ufficiali forniti dal Comune di Vinci attraverso la biglietteria del Museo Leonardiano, che quindi è stato scelto come meta preferita per i giorni di Pasqua 2024 da quasi 3700 persone.

Il numero totale di ingressi si riferisce a quattro giorni, ovvero da venerdì 29 marzo a lunedì 1 aprile 2024, con quest’ultimo che ha catalizzato la maggior parte di biglietti staccati dagli addetti di Piazza Leonardo da Vinci.

I dati sono in linea con il periodo pasquale del 2023 (dal 7 al 10 aprile) e in proiezione coincidono con il totale registrato durante tutto il 2023: 132.285 in tutti i dodici mesi.

"Numeri, quelli della Pasqua 2024, che danno il via alla stagione turistica nel mese delle celebrazioni leonardiane, dedicato dalla città come sempre al proprio figlio più illustre – afferma Sara Iallorenzi, vicesindaca con delega alle politiche culturali del Comune di Vinci – Il borgo di Leonardo è comunque già pronto a ricevere altre presenze nei propri percorsi museali, visto il già alto numero di prenotazioni, che in questo periodo sono per lo più effettuate dalle scuole".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa