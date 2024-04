Numero verde e pronto intervento per segnalare i guasti all'illuminazione pubblica di Cerreto Guidi

Con l’inizio di questo mese di aprile, l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi ha attivato un’importante convenzione per la fornitura del servizio luce e dei servizi annessi con la società Engie SpA.

Si tratta di una convenzione pluriennale che tra gli aspetti salienti prevede la possibilità per i cittadini di segnalare direttamente i guasti presenti sugli impianti di illuminazione pubblica, chiamando il numero verde 800196967.

Nel giro di 24 o di 48 ore, a seconda del problema, la società ripristinerà l’illuminazione nei punti oggetto del guasto. In questo modo si abbattono i tempi di attesa e si garantisce al cittadino un servizio tempestivo per la risoluzione dei problemi che dovessero emergere. Ma non è questo il solo elemento incluso in una convenzione che prevede anche la manutenzione ordinaria e straordinaria.

In buona sostanza la società incaricata, si occuperà degli interventi più semplici come la sostituzione delle lampade, ma anche di quelli più complessi ed impegnativi come la realizzazione di nuove tratte.

"Il nostro obiettivo - osserva il sindaco Simona Rossetti - è quello di assicurare una costante manutenzione dei nostri impianti di illuminazione più rapida ed efficiente, venendo incontro alle esigenze dei cittadini e naturalmente anche alla sicurezza. Inoltre con il numero verde, il cittadino potrà interagire direttamente con l’operatore facendo pervenire le richieste di intervento".

Sull’accordo con Engie interviene anche l’assessore all’innovazione tecnologica Alessio Tanganelli.

"La convenzione che assicura efficacia degli interventi e certezza delle manutenzioni, rientra nella logica di rendere sempre più puntuale il servizio garantito dall’Amministrazione comunale che fin dal suo insediamento ha puntato sull’efficientamento energetico come un preciso obiettivo da perseguire con costanti interventi per la manutenzione, riqualificazione e ottimizzazione degli impianti di pubblica illuminazione".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa