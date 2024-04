Open day per i nidi d'infanzia su Empoli: il calendario di appuntamenti

I nidi d'infanzia sono pronti ad aprire le porte alle famiglie. E' tempo infatti di Open Day per i servizi educativi del Comune di Empoli: i genitori, accompagnati dalle educatrici, potranno visitare gli spazi, avere informazioni generali sull’organizzazione della giornata al nido, sulle attività e sulle proposte educative nel corso di due appuntamenti in programma sabato 6 aprile 2024, dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.30, e martedì 16 aprile 2024, dalle 17.30 alle 19.30.

In queste occasioni, porte aperte ai nidi d’infanzia "La casa dei canguri" (via Garigliano 17/19 - tel. 0571 757614), "Piccolo Mondo" (via Val Gardena - tel. 0571 757612), "Stacciaburatta" (via Righi - tel. 0571 757613), “Trovamici” (Largo della Resistenza 2 – tel. 0571 757611) e "Melograno" (via Leopardi - tel. 0571 757615) e al Centro Zerosei (via Cherubini, 40 - tel. 0571 757617).

Gli Open Day rappresentano di fatto l'avvio della relazione fra il servizio educativo e le famiglie. È il primo momento di incontro e di apertura della struttura ai genitori di bambine e bambini, è una prima occasione importante di conoscenza. A questo primo contatto faranno seguito, durante l’anno educativo, altre opportunità di coinvolgimento e di partecipazione delle famiglie (colloqui, riunioni, giornate aperte, laboratori, gruppi di parola, incontri a tema, feste…). L'obiettivo è rendere l'esperienza all'interno dei servizi educativi un'esperienza di crescita e arricchimento per tutta la famiglia e non soltanto per i piccoli che frequentano la struttura.

Intanto, proseguono le iscrizioni per l'anno educativo 2024/25 ai nidi d’infanzia comunali e al Centro Zerosei: la domanda di iscrizione ai servizi educativi del Comune di Empoli potrà essere presentata esclusivamente online, accedendo tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) cliccando sul seguente link https://www.comune.empoli.fi.it/Servizi/Nidi-d-infanzia-Centro-Zerosei-Anno-Educativo-2024-2025-ISCRIZIONI. Nella pagina dedicata ai servizi educativi, nella sezione 'Come fare' è presente anche una video-guida illustrativa della proceduta di iscrizione. Le famiglie impossibilitate a effettuare l’iscrizione online per mancanza di strumentazione tecnologica possono fissare un appuntamento, chiamando l'Urp al numero 0571 757744. È indispensabile presentarsi all’appuntamento muniti di identità digitale e relative credenziali.

Per presentare la domanda sono previste tempistiche specifiche in base al periodo di nascita dei bambini: dal giorno 2 aprile fino al 30 aprile 2024 saranno aperte le iscrizioni per i bambini nati entro il 30 aprile 2024, mentre dal giorno 1 maggio al 1 giugno 2024 esclusivamente per i bambini nati dal 1 al 31 maggio.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa