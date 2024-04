Rimandato al 26 aprile il concerto di Cisco al Green Bar di Empoli

Se non fosse stato per le condizioni metereologiche avverse, nel giorno di pasquetta, la musica di Stefano Bellotti, in arte “Cisco”, ex Modena City Ramblers, avrebbe risuonato in tutta la città. ma niente è perduto, solo un rinvio. Da segnare in agenda la nuova data: Cisco suonerà al parco di Serravalle di Empoli, area Green Bar, venerdì 26 aprile 2024, questa volta in notturna, alle 21 e sempre a ingresso libero. Non perdetevi questa incredibile occasione!

Confermata la scaletta musicale speciale e una formazione speciale con componenti che vi sorprenderanno. Sarà accompagnato dalla sua band e da amici storici di lunga data che tanto hanno dato al suono e alla creazione dei primi Modena City Ramblers. La serata si concluderà con Follo The Vibes Dj set.

GLI INTERPRETI - Stefano Cisco Bellotti, Vox – chitarra – bodhran; Lucio Gaetani, Bouzouki- banjo (storico membro fondatore dei MCR); Marco Michelini, violino (primo storico violinista dei MCR); Roberto Zeno, batteria e percussioni (Storico batterista dei MCR); Kaba Arcangelo Cavazzuti, batteria e percussioni (Storico produttore e membro dei MCR); Max Frignani, chitarra acustica ed elettrica; Bruno Bonarrigo, basso; Enrico Pasini, Tromba - fisarmonica – tastiere.

LA STORIA - Era uno dei primi giorni di marzo del 1994, quando l’etichetta indipendente romana “Helter Skelter” pubblicò per la prima volta il lavoro di una band fino ad allora praticamente sconosciuta. Il disco di chiamava “Riportando Tutto A Casa”, la band “Modena City Ramblers” un ensemble di amici delle province di Modena e Reggio Emilia, che si rifaceva al folk tradizionale irlandese ed emiliano, con influenze dylaniane e un’impronta fortemente punk-acustica, ispirata ai loro tanto amati Pogues di Shane McGowan. Il loro cantante, coinvolgente e carismatico Stefano “Cisco” Bellotti, che da anni ha intrapreso una sua lunga carriera da solista di successo, nell’ottobre del 2021, chiude il cerchio di quel disco scrivendo il brano omonimo “Riportando tutto a casa”, canzone che diventa simbolo della coerenza e del percorso di questo artista.

Oggi, Cisco decide di celebrare il trentennale di quel lavoro ritornando sui palchi d’Italia nello stesso mese delle “Feste di San Patrizio” che così tanto hanno ispirato l’artista e la band. E lo fa attingendo a piene mani dal disco omonimo, supportato da una formazione esclusiva: sarà accompagnato dalla sua band e da amici storici di lunga data che tanto hanno dato al suono e alla creazione dei primi Modena City Ramblers.

L’evento promosso e organizzato da Lookmyart.event e associazione Jump Live - Cooperativa Sintesi Minerva, è patrocinato dal Comune di Empoli e di fatto aprirà la nuova stagione di iniziative culturali e musicali al parco di Serravalle.

NFORMAZIONI - Associazione culturale Jump Live associazionejumplive@gmail.com responsabile Roberto del Pasqua 331 9749060, Movimento Look My Art, responsabile Andrea Brunini 340 3842768.