Rivoluzione femminile nell’imprenditoria della moda toscana: l’agenzia We Are Models

L'imprenditoria femminile in Italia sta avendo una vera e propria rivoluzione e, nel panorama economico attuale, sta continuando a guadagnare terreno, con un numero sempre crescente di imprese guidate da donne impegnate a combattere gli stereotipi.

Secondo i dati del 2023, le imprese a conduzione femminile rappresentano circa il 22% del totale delle attività registrate nel Paese, un aumento significativo rispetto agli anni precedenti.

L’obiettivo è quello di raggiungere la media europea del 32% e, in questo contesto, figure come quelle di Alena Mayuk si distinguono per il loro approccio dinamico, innovativo e creativo, in grado di portare il mondo verso una più ampia emancipazione e uguaglianza.

Founder dell’azienda di moda We Are Models, Alena ha reso l’inclusività un suo pilastro fondamentale. Il team è particolarmente giovane e dinamico, con il reparto coordinamento composto da quattro donne e centinaia di modelli di qualsiasi sesso, età, taglia ed etnia.

La particolare attenzione al digitale e la presenza di un reparto influencer testimoniano, inoltre, la capacità dell'agenzia di adattarsi alle nuove tendenze del mercato.

Tutto questo sottolinea, quindi, quanto l’empowerment delle donne sia a buon punto, ma la necessità di fare ancora molto altro per riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Imprenditoria femminile: sfide e opportunità in un'Italia in chiaroscuro

I numeri evidenziano una crescita significativa dell’imprenditoria femminile, tuttavia molto lontana dalla media europea del 32%. Nel 2023, le imprese gestite da donne in Italia hanno raggiunto circa 1,3 milioni, pari al 22% del totale, un aumento rispetto al 21% registrato nel 2014.

Nonostante i progressi compiuti, le imprenditrici italiane devono affrontare ostacoli significativi, tra cui difficoltà di accesso al credito, carenze nella formazione e nel networking, nonché stereotipi culturali e pregiudizi diffusi.

In questo contesto, la Toscana da poco è stata testimone di una piccola spinta in avanti, la storia di cui parliamo è quello di Alena Mayuk, Founder dell’agenzia di moda inclusiva e innovativa We Are Models, gestita da un team tutto al femminile.

Donna, madre e imprenditrice nel mondo della moda: chi è Alena Mayuk

La storia della Founder di We Are Models, Alena Mayuk, è la storia di una donna piena di determinazione, che è stata in grado di intrecciare perfettamente sogni e ambizioni a vita privata, coniugando la sua vita di professionista con quella di madre.

Dopo più di dieci anni di esperienza come modella a Milano e Firenze, Alena ha deciso di mettere a frutto le sue competenze acquisite sul campo e dare vita alla propria attività, in grado di rispecchiare i suoi ideali e le aspirazioni.

La nascita di We Are Models è stata ispirata dalla volontà di creare un ambiente stimolante che offrisse non solo servizi professionali di alta qualità, ma anche umanità, empatia e inclusività: valori in cui Alena crede fermamente.

Il desiderio era quello di realizzare l’agenzia per la quale avrebbe voluto lavorare lei, mentre si trovava “dall’altra parte”. È proprio questa visione d’insieme data dalla storia di vita della donna che ha reso la sua idea di mercato della moda così innovativa.

Le sfide e i sacrifici non sono mancati, soprattutto quando ha deciso di affrontare la gestione dell’agenzia con due figli piccoli al seguito: il legame tra la sua vita privata di donna e madre e quella di imprenditrice è stato forte, ma è stato proprio questo ad alimentare la sua determinazione e la voglia di successo.

Essere imprenditrice e madre allo stesso tempo ha richiesto a Alena un impegno straordinario, che l’ha portata a sentirsi ancora più coinvolta in questo progetto e sempre più legata alla sua personale idea di emancipazione.

We Are Models, un'alternativa fresca nel mondo della moda toscana

Ma che cos’è We Are Models? Stiamo parlando di un'agenzia innovativa nel panorama della moda toscana, fondata da Alena con l'obiettivo di offrire un'alternativa alle agenzie tradizionali di modelle.

La sua nascita è stata dettata dalla volontà di creare un ambiente di lavoro inclusivo e umano, lontano dai modelli rigidi "vecchio stampo" che pervade questo settore e soprattutto lontano dai classici stereotipi di bellezza.

Operativa dal 2021, l'agenzia ha rapidamente guadagnato un’ottima reputazione tra i clienti toscani, nonostante la sua breve esperienza, distinguendosi in particolare per un approccio fresco e dinamico.

Alcuni dei suoi punti di forza sono in particolare il reparto influencer dedicato e una presenza digitale forte, attraverso la quale Alena e il suo team si impegnano a soddisfare le esigenze dei clienti con servizi personalizzati e una comunicazione diretta e informale, disponibile 24 ore su 24.

Punto caratteristico è soprattutto la vasta gamma di modelli e servizi offerti, con una forte presenza soprattutto sul territorio toscano: il database vanta infatti oltre 100 modelli e 200 modelle locali, focalizzando la sua attenzione sulle risorse del territorio per valorizzare le persone di questa magnifica terra.

È un approccio che permette di offrire ai clienti una selezione più autentica e adatta alle loro esigenze specifiche, oltre che garantire la presenza di una figura per ogni esigenza in qualsiasi momento.

A rendere We Are Models “diversa” non è solo la storia di successo e determinazione di Alena, ma anche la sua attenzione alle categorie non standard, come ad esempio modelli curvy, persone over 50 e altro ancora.

Inoltre, l'agenzia offre servizi completi per lo shooting fotografico, compresi makeup artist, stylist, fotografi e videomaker, il tutto utile per garantire ai clienti una soluzione a 360 gradi per tutte le esigenze di produzione.

Con l'obiettivo di diventare un punto di riferimento nel centro-nord Italia, We Are Models guarda al futuro con ambizione, puntando a crescere e a offrire servizi sempre più completi e innovativi. Senza però trascurare il sogno di Alena Mayuk, ovvero quello di affiancare alla sua agenzia anche un’academy per modelle.

Alena e la sua We Are Models sono l’esempio di come anche in Toscana il connubio donna e impresa possa dare vita a imprese innovative e di successo.