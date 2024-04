Suv contro volante, due poliziotti feriti

Un suv e una volante si sono scontrati e due poliziotti sono rimasti feriti. L'incidente stradale è avvenuto ieri intorno alle 21 in piazza D'Azeglio a Firenze. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia municipale e le ambulanze. Un agente è sotto osservazione ma non in pericolo di vita; una poliziotta è stata dimessa in serata con qualche giorno di prognosi. Stando a quanto arriva da Firenze, sembra che l'auto della polizia provenisse da via Gian Battista Niccolini, mentre il suv da via Giosuè Carducci. Il crossover non si sarebbe fermato allo stop, colpendo la volante sul lato del conducente.