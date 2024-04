Taglio di bosco che danneggia l'ambiente, denuncia e multa

Un taglio boschivo eseguito in modo non conforme, con una superficie di bosco tagliato ma non autorizzato di circa un ettaro, piste forestali non consentite e movimenti di terra che hanno interessato i corsi d’acqua in contrasto alla normativa sulla tutela delle formazioni forestali di sponda. Questo è quanto accertato dai carabinieri forestali di Pisa. Il titolare di una ditta del Pisano avrebbe eseguito movimenti di terra che hanno messo a rischio l’integrità ambientale di un sito rilevante dal punto di vista forestale e i corsi d’acqua limitrofi, in violazione alle normative ambientali e paesaggistiche. È stato denunciato e multato per 1.900 euro.