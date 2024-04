Accademia Santini ricerca coordinatori didattici per il Carcere di Pisa

Nuovi Orizzonti Formativi nel Carcere di Pisa. Accademia Santini ricerca coordinatori didattici.

Grazie ad un bando della Regione Toscana, cofinanziato dalla Comunità Europe a dalla Repubblica Italiana l'Accademia Santini in partnership con l’Istituto Matteotti è in procinto di iniziare nuovi percorsi formativi destinati ai detenuti del carcere Don Bosco di Pisa.

Il progetto, denominato Passepartout, è fondato sull'idea che l'istruzione e la formazione siano chiavi fondamentali per un reinserimento sociale efficace e per questo Accademia Santini ha realizzato corsi di formazioni che possano offre un approccio innovativo e coinvolgente per la riabilitazione carceraria.

I detenuti che prenderanno parte al progetto avranno la possibilità di acquisire competenze pratiche in settori come la cura della persona e la ristorazione attraverso percorsi formativi realizzati sulle effettive necessità territoriali. Lo scopo del progetto, oltre ad insegnare abilità lavorative utili, è quello di promuovono lo sviluppo personale e la fiducia in sé stessi, qualità fondamentali per ridurre al massimo le recidive derivanti dal reinserimento nella società e creare una nuova prospettiva di futuro, concreta e professionale. Le varie attività andranno ad arricchire la vita culturale dei detenuti, offrendo spazi per esprimere la propria creatività e riflettere sulla propria esperienza.

Per dar il via a questo progetto, l’accademia Santini sta cercando coordinatori didattici. La figura si occuperà di gestire in toto i vari percorsi, dalla ricerca e gestione dei docenti, alla predisposizione dei calendari di aula, alle funzioni di tutoraggio, alle comunicazioni che intercorrono con la Regione Toscana, alla fase di rendicontazione. Per poter rivestire questo ruolo è necessario aver maturato esperienza nel ruolo di tutor in agenzie formative o scuole statali, oppure nel ruolo di educatore professionale o essere stato impiegato in progetti di formazione. Chiunque volesse candidarsi può farlo inviando il proprio CV a risorseumane@isantini.it entro il 10/04/2024.

Fonte: Ufficio Stampa