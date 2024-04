"Aria irrespirabile a Spicchio e Sovigliana": la denuncia di FdI

La sera del 2 sprile intorno alle ore 21.50 l'aria a Sovigliana e Spicchio è diventata irrespirabile. Un odore simile a 'ferro bruciato' si è propagato dalla zona Eurospin fino all'Empolese. Gli abitanti di Sovigliana e Spicchio si sono preoccupati e hanno chiesto informazioni sui vari social.

"Questo evento è il secondo anno che si verifica, sempre nello stesso periodo e della durata di qualche giorno. La sera comunque, se pur in maniera più leggera, capita spesso e quando il vento soffia marino, la percezione aumenta in maniera non indifferente. Sono necessari al riguardo approfondimenti sulla causa da parte dell'Amministrazione coadiuvata da Arpat e Vigili per verificare le Aziende limitrofe. Le preoccupazioni per la salute dei cittadini sono motivate e meritano risposte". dicono Manuela Mussetti Responsabile Fratelli d'Italia di Vinci ed Egidio Varrecchia Fratelli d'Italia.

(Interrogati da gonews.it, i vigili del fuoco di Firenze hanno affermato di aver svolto controlli proprio in serata, senza rilevare però anomalie, NdR)