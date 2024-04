Borgo San Lorenzo. Il Consiglio Comunale ricorda Sandra Cerbai, Mario Chiari e Pietro Mercatali

Un minuto di silenzio e tanta commozione oggi nel Consiglio comunale di Borgo San Lorenzo che si è aperto con il ricordo di Sandra Cerbai, Mario Chiari e Pietro Mercatali, tre persone che hanno rappresentato molto per Borgo San Lorenzo e per tutto il Mugello.

“In pochi giorni – afferma il Sindaco Paolo Omoboni – abbiamo salutato tre figure che tanto hanno dato a tutti noi in tanti settori. Sandra è stata Consigliera, pungolo e stimolo per l’attività Amministrativa, persona che fino all’ultimo si è spesa per la sanità territoriale e per divulgare la memoria della Resistenza; Mario Chiari è stato un imprenditore lungimirante che ha messo il cuore in ogni impresa, ha dato vita ad una fiorente industria, ma è stato anche guida per un mondo agricolo che è una delle nostre eccellenze; E poi Pietro Mercatali che tutti conosciamo per la sua storia giornalistica, per essere tra i fondatori di Radio Mugello, ma soprattutto creatore di quello che per decenni è stato il giornale di riferimento del territorio Il Galletto, per noi pungolo e stimolo. Persone importanti per tutti noi al di là dei confini borghigiani"