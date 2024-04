Christine Von Borries parla di Natura morta di Louise Penny

Christine von Borries nasce a Barcellona nel 1965. Dopo la laurea in giurisprudenza vince il concorso in magistratura e lavora come pubblico ministero ad Alba, Prato, Palermo e dal 2005 a Firenze.

Ha pubblicato con Guanda Fuga di Notizie e Una verità o l'altra.

Per Giunti è uscito il primo romanzo con protagoniste quattro amiche fiorentine, A noi donne basta uno sguardo.

Louise Penny

È nata a Toronto. Ha lavorato a lungo come giornalista, conduttrice radiofonica e televisiva, occupandosi di cronaca e current affair, ma è con la scrittura che raggiunge il successo. I suoi romanzi sono stati insigniti dei più prestigiosi premi letterari dedicati al genere, dall'Anthony Award al Macavity Award. È l'unica autrice ad aver vinto l'Agatha Award for Best Novel per quattro anni consecutivi. I suoi romanzi con protagonista l'ispettore capo Armand Gamache sono tradotti in 31 lingue.

Natura morta

Il romanzo in cui entra in scena uno dei personaggi piú amati del crime internazionale: l'ispettore capo della Sûreté du Québec, Armand Gamache. L’ispettore Armand Gamache giunge sulla scena di una morte sospetta in un paesino a sud di Montréal, Three Pines. Jane Neal, una maestra in pensione che coltivava rose e dirigeva il gruppo parrocchiale femminile, è stata trovata accasciata in una delle foreste che circondano il villaggio. In molti usano arco e frecce per cacciare i cervi e non può che trattarsi di un incidente. Ma Gamache non si lascia ingannare. Dietro la bellezza e la serenità di Three Pines, si agita un che di sinistro. E quello di Jane Neal è stato un omicidio, ne è certo. Adesso non resta che indagare.