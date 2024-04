Una donna di 38 anni è stata recuperata dopo essere finita in Arno tra Sovigliana ed Empoli. Alle 19.25 i vigili del fuoco di Empoli sono intervenuti in lungarno Cesare Battisti per il soccorso, assieme ai carabinieri. La donna è stata soccorsa dall'Arma e poi affidata ai sanitari inviati dal 118. Sul posto anche il nucleo sommozzatori da Firenze dei vigili del fuoco. Non sono noti i motivi del gesto.