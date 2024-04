Il cantautore Centherbe presenta "Nessun Giorno Torna"

CENTHERBE è un artista che nella sua musica si lascia ispirare dal miglior cantautorato italiano, di cui è diventato un nuovo

esponente, anche se non disdegna spaziare verso generi diversi, come ci hanno raccontato in studio lo stesso Marco, cuore del progetto, e Fabio, chitarra.

Dopo la pubblicazione dell’omonimo album d’esordio “Centherbe” e un periodo di pausa, l’artista ha pubblicato due EP, “Ogni Buio

ha un suo Bagliore” del 2022 e “La Mala Educación” del 2023, per tornare nel 2024 con “NESSUN GIORNO TORNA”, singolo che

anticipa l’uscita del suo secondo album “Natura Docet”, in uscita a giugno.

“NESSUN GIORNO TORNA” è un luminoso brano tra dream pop e pop rock, dalla melodia sognante e onirica, che volutamente

omaggia le sonorità beatlesiane, dipingendo la generazione dei ragazzi che hanno vissuto la propria adolescenza negli anni ’90.

Un pezzo che fa scaturire ricordi e una dolce nostalgia del passato, dell’innocenza dei vent’anni e di un’epoca vissuta in modo più

“naturale” e meno artificioso, ma che riflette anche sui grandi cambiamenti sociali avvenuti a partire dagli ‘90,che la generazione

dell’artista ha vissuto come una sorta di “kamikaze senza casa”, ovvero trovandosi improvvisamente catapultata dentro un

sistema veloce e continuo, a cui non era abituata.

Quello dell’invasione di internet nelle case, dei primi cellulari, dei computer che hanno sostituito le macchine da scrivere, fino a

Myspace, alle chat e alle prime piattaforme social come Facebook.

Una nuova realtà che ha sostituito la precedente rendendo la generazione degli anni ’90 testimone di enormi cambiamenti in breve

tempo, che hanno anche allontanato le persone tra di loro, rendendo più freddi i rapporti umani e dando vita ad una realtà più

arida in cui però si può sopravvivere grazie alla fantasia, all’arte e all’intraprendenza di riuscire a reinventarsi ogni volta.