Incendio centro minori non accompagnati: le parole della presidente della Commissione politiche sociali

Quanto accaduto nel centro per minori senza accompagnamento di Novoli, dove un incendio ha rischiato di distruggere la struttura e avere esiti ben più gravi, deve farci riflettere sulla necessità che questo tipo di centri venga maggiormente presidiato dalle forze dell'ordine, anche per non lasciare da soli gli operatori. Chi svolge il proprio lavoro, così come gli ospiti, deve potersi sentire sicuro e tutelato. Il livello di accoglienza si misura anche da questo”.

Così Mimma Dardano, presidente della Commissione politiche sociali e della salute del Comune di Firenze.