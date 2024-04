Lucio Corsi in concerto al Let's Festival di Castelfranco

LET'S FESTIVAL ritorna con la quinta edizione. La manifestazione, in rapida crescita e sempre più apprezzata da artistɜ e spettatorɜ, andrà in scena il 12-13 luglio a Castelfranco di Sotto (PI) nella cornice che più gli è congeniale: l'Orto di san Matteo. La sua formula collaudata - che coniuga musica live, street food, drink e un'area dedicata alle arti figurative oltre che alla rappresentanza di altre realtà associative del territorio - anche quest'anno sarà impreziosita dalla collaborazione con Musicastrada, autorità assoluta nell'organizzazione di eventi musicali di caratura internazionale.

Lucio Corsi è un cantautore toscano classe 1993, proveniente da Val di Campo di Vetulonia. Con una buona dose di cocomeri, dinosauri, farfalle e sigarette per la testa, decide di intraprendere la carriera solista proponendo brani propri in italiano. Apprezzato dal grande pubblico dopo l'esordio nel 2015 con il disco "Altalena Boy / Vetulonia Dakar" e nel 2017 di "Bestiario Musicale", è nel 2020 con "Cosa faremo da grandi?" - prodotto da Francesco Bianconi e Antonio Cupertino per la Sugar Music - che il cantautore viene consacrato tra le più interessanti personalità musicali della sua generazione e pioniere del genere 'cantautorato glam'. Il 21 aprile è la data in cui viene rilasciato il suo terzo album "La gente che sogna" (Sugar).

