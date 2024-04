Maleodoranze a Sovigliana, la polemica arriva a Empoli. Masi: "Nessuna spiegazione ai cittadini", Barnini: "Illazioni"

Maleodoranze a Sovigliana, il 'vento' spira pure verso Empoli e diventa materiale da campagna elettorale.

Nella serata di martedì su Spicchio e Sovigliana sono state lanciate molte segnalazioni per aria irrespirabile e maleodoranze, tanto da far 'scappare' alcuni cittadini dai parenti per tutelare i bambini piccoli. La questione era già stata presa e lanciata sul tavolo dal centrodestra a Vinci. I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli, informati dei fatti, hanno condotto un sopralluogo nella stessa serata, senza rilevare però anomalie.

La questione è stata poi ripresa dal candidato Leonardo Masi, per Buongiorno Empoli-M5S-Siamo Empoli: "Per tutto il giorno si sono rincorse voci e indiscrezioni che parlavano di un guasto ad un'importante azienda della zona. Come sono arrivate a noi, ne siamo certi, queste segnalazioni sono arrivate anche al Comune e ad Arpat. Eppure neppure mezza spiegazione è arrivata ai cittadini da parte delle istituzioni preposte. Nonostante chi governa pro tempore Empoli sia così prodigo, solitamente, di comunicazioni.

La realtà è che lo scollamento tra cittadini e istituzioni è sempre più evidente. E il monitoraggio ambientale quotidiano, qui ad Empoli, sembrano farlo solo gli abitanti. Dobbiamo recuperare un rapporto di fiducia tra le istituzioni e la cittadinanza che si può ricostruire soltanto con ascolto, confronto e chiarezza. Chiediamo una centralina di rilevazione sul nostro comune".

Quest'oggi, ad alcune ore di distanza dalla questione, replica la sindaca di Empoli Brenda Barnini, destinataria 'indiretta' della provocazione politica.

"Vedo e leggo post da parte di consiglieri comunali di opposizione che facendo riferimento ad un cattivo odore che è stato percepito nella tarda serata di martedì fanno di nuovo illazioni su negligenza dell’amministrazione comunale e mancata trasparenza nella comunicazione.

Dalle informazioni che ho potuto raccogliere l’episodio si è sviluppato sulla sponda dell’Arno del Comune di Vinci (Sovigliana), non ha riguardato nessuna azienda ed è riconducibile ad abbruciamento di plastica da parte di un soggetto privato.

Non c’è stata nessuna segnalazione al Comune di Empoli nè ad Arpat, ovviamente nel caso ce ne fossero stati avremmo adottato in collaborazione con il Comune di Vinci gli strumenti necessari. I cittadini di questo territorio possono avere fiducia nelle istituzioni perché ogni giorno lavoriamo con il massimo dell’impegno per tutelare l’interesse pubblico di cui la salute è una delle componenti più preziose.

Fatemi dire però che se i consiglieri comunali di opposizione Masi e Cioni avessero realmente a cuore la salute dei cittadini avrebbero potuto chiedere prima di diffondere notizie false attraverso tutti i canali che hanno a disposizione e che hanno sempre utilizzato per avere informazioni da parte mia o di altre figure istituzionali e tecniche.

Forse invece l’interesse è quello di approfittare di un fuoco appiccato da un privato nella propria proprietà di cui nel caso si dovrà assumere le responsabilità, per fare campagna elettorale, ma di farla compiendo un gesto grave di procurato allarme e insinuazioni sempre più gravi sulla condotta di questa amministrazione.

Criticate pure le scelte che abbiamo fatto in questi anni e fate le vostre proposte, ma da qui in avanti evitate di fare danni diffondendo menzogne e facendo illazioni".