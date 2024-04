Massa, Movimento 5 Stelle: raccolta firme per riapertura della storica fontanella pubblica dell'EVAM

In questi giorni, la necessità di riapertura della storica fontanella pubblica dell'EVAM si fa sempre più pressante, come dimostrano le lunghe file che si stanno formando presso la fontanella di San Carlo, l'unica rimasta continuativamente attiva in città.

Il Movimento 5 Stelle di Massa ribadisce il proprio impegno per il benessere dei cittadini e la tutela delle tradizioni locali, annunciando un nuovo appuntamento per la raccolta firme sabato 06 Aprile 2024, in piazza Stazione a Massa, dalle 9:30 alle 13:00.

Questa iniziativa sottolinea ulteriormente l'importanza del diritto all'accesso all'acqua, bene comune essenziale per la vita. La situazione attuale, con l'unica fontanella operativa di San Carlo sotto pressione a causa dell'aumento della domanda, evidenzia la necessità di un'azione immediata per la riapertura della fontana EVAM di proprietà comunale, che rappresenta non solo un semplice erogatore d'acqua ma anche un simbolo di solidarietà e condivisione per la comunità di Massa.

Nonostante l'urgenza e le continue sollecitazioni da parte dei cittadini e del Movimento 5 Stelle, il Sindaco Persiani non ha ancora fornito risposte concrete né provveduto alla riapertura della fontanella, negando così alla comunità un servizio fondamentale.

Il Movimento 5 Stelle invita con rinnovata urgenza tutti i cittadini di Massa a partecipare alla raccolta firme di sabato 06 Aprile. La crescente necessità evidenziata dalle lunghe file presso la fontanella di San Carlo rende il supporto della comunità ancora più importanti per esercitare una pressione efficace verso la trasparenza e l'azione immediata richieste.

Ogni cittadino è invitato a contribuire;Per maggiori dettagli sull'evento o per esprimere il vostro supporto, è possibile contattare il Movimento attraverso l'email info@massa5stelle.it.

Elisa Giovannelli, rappresentante del Gruppo Territoriale di Massa e referente del progetto, esprime con forza: "Ora più che mai, l'acqua è un diritto, non un privilegio. La situazione attuale richiede la nostra voce unita e forte per garantire l'accesso a servizi pubblici essenziali e adeguati alle esigenze della nostra comunità."