Paolo Pianigiani si candida con Mantellassi: "Alessio ha gli attributi". 5 anni fa era portavoce di La Mia Empoli

C'è anche Paolo Pianigiani tra i candidati della lista Questa è Empoli, civica che compie 10 anni a sostegno del centrosinistra, ideata da Brenda Barnini per le elezioni 2014 e adesso 'al servizio' di Alessio Mantellassi.

Pianigiani, pensionato e cultore di storia locale empolese, è l'amministratore del gruppo Facebook 'Empoli Nostra', dove raccoglie 12mila iscritti, di cui 6mila empolesi. La sua storia lo ha portato al sostegno di vari candidati: nel 2013-14 appoggiò Filippo Torrigiani nelle primarie Pd, poi perse contro Brenda Barnini. Nel 2019 è stato il portavoce della lista civica La Mia Empoli, che dopo la nascita e un periodo di riflessione divenne un supporto per Andrea Poggianti allora candidato per tutto il centrodestra (la lista esiste ancora e supporterà Poggianti anche nel 2024). Adesso la candidatura in lista, assieme ad assessori, consiglieri uscenti e supporter della maggioranza di centrosinistra.

Paolo Pianigiani nel 2019 alla presentazione della lista La Mia Empoli (foto gonews.it)

Se La Mia Empoli era "la lista della pancia di Empoli", Questa è Empoli negli anni ha voluto identificarsi come lista di proposta e di supporto culturale e sociale. Come mai questo cambiamento di prospettiva?

"Un civico ha l'obbligo di scegliere in coscienza, conta l'idea politica, non la persona", spiega Pianigiani che precisa di non essere stato candidato con Poggianti, ma solo il portavoce. "Alessio Mantellassi è uno che ha gli attributi, Empoli è un territorio particolare e ha una caratteristica dello 'stare insieme' che Alessio incarna e che altri candidati non hanno. Mi è stato chiesto 'invece di 'rompere le scatole', perché non vieni a impegnarti di prima persona?' e allora eccomi qua", precisa.

"Farò campagna elettorale sul mio profilo - commenta ancora Pianigiani -, sul gruppo ci sarà 'neutralità'. Sarà come un muro per i manifesti: approvo gli articoli politici ma disattivo i commenti".

Elia Billero