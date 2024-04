Polveri dal Sahara, Arpat: "In 4 giorni 126 sforamenti in Toscana". Valore più alto ad Arezzo

Tra il 29 marzo e l'1 aprile, la Toscana ha registrato 126 superamenti del valore limite della media giornaliera di Pm10 a causa di una nube naturale di polveri provenienti dal Sahara, come riportato dall'Arpat. L'evento ha coinvolto l'intero territorio regionale, con il valore più alto di Pm10 registrato nella stazione di Arezzo (Ar-Repubblica) il 30 marzo, raggiungendo i 182 microgrammi per metro cubo, di cui 163 microgrammi attribuibili al contributo naturale di polvere (pari al 90% del Pm10 misurato). L'episodio più intenso è stato proprio il 30 marzo, con un contributo naturale medio stimato di 134 microgrammi per metro cubo. Secondo l'Arpat, tutte le stazioni di misura del Pm10 hanno superato il valore limite della media giornaliera nei giorni 29, 30 e 31 marzo, con una diminuzione al 35% dell'1 aprile.