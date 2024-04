Si dimettono da consiglieri comunali Giuseppe Romano e Leonardo Rossi a Montaione

Il prossimo Consiglio comunale di Montaione vedrà le dimissioni dei consiglieri di opposizione Giuseppe Romano, già candidato sindaco nel 2019 per il centrodestra, e Leonardo Rossi. Oltre alla surroga di questi consiglieri, verranno sostituiti nelle commissioni in cui erano presenti e come rappresentanza della minoranza del Comune all'interno dell'Unione Circondario Empolese Valdelsa. Il Consiglio si terrà venerdì 5 aprile dalle 18.15 alla sala Mario Rossetti del municipio.