Toscana 2050: domani hackathon e contest degli studenti su lavoro, società e ambiente

Si svolgerà domani, venerdì 5 aprile a partire dalle 9, presso l’Auditorium del Consiglio regionale, il momento conclusivo (Hackathon e contest) di “Toscana 2050: un progetto per le scuole”, percorso formativo dedicato a tecnologie, innovazione e futuro che ha coinvolto studentesse e studenti di 14 scuole toscane (6 a Firenze, 2 a Pisa, 2 a Lucca, e 1 ciascuna a Grosseto, Arezzo, Siena e Massa Carrara). Il progetto, partito alcuni mesi fa, è stato realizzato con il supporto di Eudalia, società del gruppo Treccani che si occupa di formazione digitale.

Domani i ragazzi, dopo un primo momento di discussione in plenaria e dopo il saluto del presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, proseguiranno, sotto la guida dei formatori e dei docenti, lavorando divisi in 7 gruppi su tre tematiche (Lavoro, Relazioni e società, Ambiente), con l’obiettivo di costruire un progetto che guardi al futuro e che possa diventare patrimonio di Toscana 2050, il progetto voluto dal Consiglio regionale per provare ad immaginare il futuro della nostra regione. Al termine del lavoro in gruppi, nel pomeriggio, gli studenti si riuniranno in assemblea plenaria e voteranno il progetto che riterranno migliore.