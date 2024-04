Tra Ecologia e Libertà, incontro del comitato Poggianti con Fabio Dragoni

Sarà un incontro incentrato sull’attualissimo tema dell’ecologia e dell’impatto della cosiddetta “transizione ecologica” anche nel territorio empolese quello in programma per domani, Venerdì 5 aprile a Palazzo Pretorio ad Empoli alle ore 21.00 e dal titolo provocatorio “Tra ecologia e libertà”.

Organizzato dal Comitato elettorale di Andrea Poggianti, candidato Sindaco del Centrodestra per Empoli e La mia Empoli-lista civica, l’incontro vedrà come ospite d’eccezione Fabio Dragoni, autore del libro “Per non morire al verde. Salvare l’uomo per salvare il pianeta”, edito da Il Timone, in cui propone una visione opposta a quella dettata dal mainstream e suffragata da un’attenta analisi di alcuni dati emblematici.

“Promuoviamo questo evento perché il libro di Dragoni – spiega Andrea Poggianti – dà un’idea di come la follia ecologista possa portare a gravi conseguenze nella quotidianità. Empoli non è esente da questi pericoli laddove l’ideologia ecologista pervada l’amministrazione comunale con progetti di assurde piste ciclabili in luoghi non idonei, parcheggi a pagamento e piani per la mobilità che finiscono per scoraggiare l’uso di autovetture private con conseguente limitazione della libertà di movimento personale, fino a mettere addirittura a rischio la salute dei cittadini attraverso la realizzazione del gassificatore”.

Su questi e altri temi Andrea Poggianti si confronterà con Fabio Dragoni nell’incontro di domani sera, aperto al pubblico, in cui l’autore presenterà il suo libro entrando anche nel dettaglio di alcuni argomenti di attualità, dall’inquinamento al clima, alle auto elettriche.

“Stiamo andando a sbattere contro un muro a 180 all'ora – commenta Fabio Dragoni - Questa è la sintesi delle follie imposte in nome del cambiamento climatico: dal cappotto termico all'auto elettrica praticamente obbligatoria. Non serve rallentare perché sbattere contro il muro a 180 o a 110 poco cambia. Sempre a sbattere andiamo. Serve proprio cambiare direzione di marcia. E quasi mai anche a destra c'è il coraggio di dire che bisogna cambiare senso di marcia. Sempre e solo richiami ad un noiosissimo pragmatismo”.

Nota biografica dell’autore

Fabio Dragoni, firma del mensile Il Timone, collaboratore del quotidiano La Verità e vicedirettore di Cultura Identità. Bocconiano che non si dà pace per un’economia disumana. Di lui Chicco Testa, curatore della contro-prefazione, scrive: “Mi sono divertito a leggere il libro di Dragoni. Si fa presto a dire “negazionista”, ma questo è un lavoro di scavo, di analisi logica e di contestazione delle posizioni ambientalmente corrette che va preso sul serio. Perché in questo campo avere opinioni diverse è più che legittimo”.