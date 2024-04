Buongiorno oggi ringrazio Giorgio per questa ricetta particolare la zuppa di piselli freschi con gnocchetti di ricotta e pancetta. Giorgio mi ha raccontato che ogni tanto quando sua moglie non è in casa apre qualche rivista di cucina e prepara la cena.

Gianna sua moglie lo brontola perché lascia sempre la cucina sotto sopra ma poi mangia ogni piatto che le prepara. Bravo Giorgio che poi la aiuti a mettere tutto a posto.

I piselli freschi iniziano ad essere reperibili da maggio a giugno. Io li acquisto sempre quando li trovo, ma per questa ricetta potete utilizzare anche quelli surgelati. Se prendete i piselli surgelati naturalmente le mettete direttamente nella pentola e poi ci aggiungete il brodo e li portate ad ebollizione.

I piselli sono ricchi di vitamine A, E e del gruppo B, contengono acido folico e sali minerali come potassio, ferro, fosforo, calcio, magnesio, zolfo, sodio e zinco. I piselli freschi potete tenerli in frigo per due /tre giorni anche con il loro rivestimento.

A me piacciono tantissimo e li utilizzo tutto l'anno naturalmente surgelati. Potete bene abbinare i piselli che sono legumi con le verdure dai pomodori, melanzane, insalate e quello che più vi piace.

Zuppa di piselli freschi con gnocchi di ricotta e pancetta

Ingredienti per 4 persone

1,5 kg di piselli freschi (o 500 gr di piselli surgelati)

1,2 litro di brodo vegetale o di pollo

2 cipollotti bianchi

1 limone non trattato

Olio extravergine di oliva

50 gr di burro

30 gr di farina 00

1 rametto di menta

200 gr di ricotta

80 gr di farina 00

50 gr di pancetta

30 di grana padano

1 uovo

Sale e pepe

Preparazione

Sgranate i piselli, sciacquateli e scolateli. Affettate i cipollotti e fateli appassire con due cucchiai d’olio. Unite i piselli e fateli stufare per 5 minuti, bagnate con il brodo e portate a ebollizione. Fate cuocere per circa 15 minuti. Amalgamate la farina con il burro morbido. Frullate finemente i piselli (tenendone da parte 3-4 cucchiai). Unitevi il composto di farina e riportate a ebollizione. Cuocete, mescolando continuamente, per 5 minuti. In una terrina mescolate la ricotta con la farina, l’uovo e il Grana Padano grattugiato. Tritate finemente la pancetta e rosolatela in padella senza aggiunta di grassi. Unite la pancetta al composto, aggiustate di sale e pepe, quindi ricavate 20-25 gnocchi piatti e rosolateli in padella con un filo di olio da entrambi i lati. Scaldate la zuppa per un paio di minuti, unendo i piselli tenuti da parte. Condite a piacere con il succo di limone e foglioline di menta tagliate fini. Distribuite la zuppa nelle ciotole e completate con gli gnocchetti, un po’ di scorza di limone a julienne e servite.

Giorgio

