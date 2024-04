Confcooperative Toscana sceglie il nuovo presidente

"Lavoro Comunità Futuro. La funzione sociale della cooperazione”. E’ il titolo della XII Assemblea elettiva di Confcooperative Toscana, che si terrà a Firenze il 10 aprile, dalle 9,30 alle 16,00, nella sede della Fondazione Franco Zeffirelli, in piazza San Firenze n.5.

Confcooperative sceglie il suo nuovo presidente, ad un mese dalla scomparsa di Claudia Fiaschi, morta prematuramente il 3 marzo all’età di 59 anni. Verrà ricordata con un video e negli interventi che si susseguiranno. Quarant’anni di passione cooperativa: una vita, quella di Claudia Fiaschi, caratterizzata dall’impegno costante e quotidiano nel Terzo Settore, nel mondo del volontariato e dell’impresa sociale.

L’Assemblea si aprirà con i saluti del sindaco di Firenze Dario Nardella, di monsignor Giovanni Nerbini, delegato per problemi sociali e lavoro della Conferenza episcopale Toscana, del presidente della Regione Eugenio Giani, di Giuseppe Salvini, segretario generale della Camera di Commercio di Firenze.

Previsti quattro interventi: Niccolò Marini, direttore di Confcooperative Toscana, parlerà dell’ecosistema di Confcooperative, facendo un’analisi sullo stato di salute delle cooperative aderenti, con dati e numeri; Luca Gori, della Scuola Sant’Anna di Pisa, parlerà di regionalismo differenziato e cooperazione; Michele Odorizzi, presidente di cooperazione salute, interverrà su funzione sociale e salute: l’attualità del mutualismo; Christian Golinelli, amministratore delegato di Power Energia, affronterà il tema della transizione energetica: la proposta cooperativa. Le conclusioni saranno affidate al presidente Confcooperative Maurizio Gardini.

Spazio poi al dibattito congressuale, quindi l’elezione dei vari organi di Confcooperative Toscana.

All’assemblea parteciperanno anche gli intermediari assicurativi di riferimento sul territorio del Gruppo Assimoco in rappresentanza di Eticapro – il progetto assicurativo dedicato alle esigenze del mondo Cooperativo, del Terzo Settore e del Consumo responsabile nato dall’unione del Gruppo con Banca Etica e CAES.

I prodotti e servizi assicurativi del Gruppo sono distribuiti in tutta Italia e attraverso una rete di Agenzie tradizionali e di Cooperazione, anche sul territorio toscano in accordo con Confcooperative attraverso la rete di agenzie e sub agenzie.