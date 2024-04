Controlli stradali a Livorno, automobilista senza patente e motociclista con la droga

Un 20enne straniero e un 22enne livornese sono stati scoperti dai carabinieri di Livorno in centro storico e al Cisternone mentre guidavano in possesso di droga. Per il primo, i militari del Radiomobile hanno dovuto fermarlo visto che, a bordo della sua auto, aveva deciso di evitare il posto di blocco. È emerso che era gravato da precedenti per droga e che stava guidando senza patente, visto che gli era stata ritirata lo scorso 17 marzo. Inoltre nel giacchetto aveva mezzo grammo di hashish e uno spinello. Dopo il sequestro della droga, il 20enne è stato segnalato come assuntore e denunciato per la guida senza patente.

Il secondo invece era invece a bordo di una moto, anch'egli tentava di sottrarsi al controllo. Una volta bloccato, dalla perquisizione i militari gli hanno trovato addosso 8 g di marijuana. La sua patente è stata ritirata, lui è stato segnalato in prefettura e la droga è finita sotto sequestro.