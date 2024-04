La Fiorentina U19 vince la Coppa Italia Primavera: in porta Tognetti di Montelupo

Finisce 5-3 dopo i calci di rigore la finale di Coppa Italia Primavera vinta, per l'ottava volta, dalla Fiorentina. Ancora un record, per la quinta volta in 6 anni (unico passo falso lo scorso anno contro la Roma). Lo 0-0 permane durante il tempo regolamentare e anche nei due supplementari, e quindi è stata la lotteria dei rigori a far esultare i viola al Dall'Ara di Bologna. La Fiorentina arriva a pari merito con il Torino nell'albo d'oro della Coppa Italia Primavera. Quello di oggi è il primo trofeo vinto dalla Fiorentina dalla scomparsa del dg Joe Barone.

Tra le note di merito, non potevamo non parlare del portiere: Laerte Tognetti, originario di Montelupo Fiorentino. Classe 2005, nato a Empoli, cresciuto calcisticamente nella Viola dopo le prime esperienze in casa a Montelupo, può vantare la vittoria in Coppa dopo quella in Supercoppa.