Fermati su auto rubata e con un coltello, tre denunce

I carabinieri di Pontedera hanno denunciato tre persone in Valdera, ritenute responsabili in concorso dei reati di ricettazione, porto di oggetti atti ad offendere e possesso di chiavi o arnesi idonei allo scasso. A Pontedera il 4 aprile i militari hanno fermato un veicolo rubato da ignoti circa due settimane prima. A bordo erano presenti tre giovani, che sottoposti a perquisizione sono stati trovati con un coltello a serramanico della lunghezza di 19 cm, vari attrezzi idonei allo scasso e numerose chiavi di auto di vari brand. Al termine delle operazioni previste, i tre giovani sono stati denunciati in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.