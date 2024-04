Lago di Montepulciano, inaugurata nuova area camper

È stata inaugurata oggi pomeriggio, venerdì 5 aprile 2024, la nuova area camper realizzata nei pressi del Centro Visite, all'interno della Riserva Naturale del Lago di Montepulciano. Cinque stalli attrezzati per camper e autocaravan (5 x 8 metri), con ingresso automatizzato e servizi esclusivi per i fruitori dell’area: bagni con zona lavaggio stoviglie, WC e docce pienamente accessibili realizzati in una parte dell’edificio esistente del Centro visite, con ingresso separato. Ma anche ricariche elettriche, fontanella di acqua pubblica, servizio wi-fi e un’attenzione particolare all’inserimento ambientale dell’opera. All’inaugurazione erano presenti il Sindaco di Montepulciano, Michele Angiolini; Emiliano Migliorucci, assessore con delega al Lago di Montepulciano; Leonardo Marras, assessore alle attività produttive e turismo della Regione Toscana e la consigliera regionale Elena Rosignoli. Presenti anche le maestranze e i tecnici che hanno progettato e realizzato i lavori.

L'opera ha visto un quadro economico di quasi 110 mila euro, dei quali 40mila finanziati dalla Regione Toscana. Per la gestione dell’area camper è stata già acquisita la disponibilità dell’Associazione Tre Berte, già titolare dello stesso compito per il Centro Visite, che potrà contare su un sistema di ingresso digitale, tramite sbarra automatica, attivabile anche mediante una App. Durante l'inaugurazione, il Sindaco Angiolini ha ricevuto una targa “Area Camper digitale” da Gianluca Tomellini, Presidente di AIASC Associazione Italiana Aree Sosta Camper, quale riconoscimento per avere creato una struttura con tecnologie innovative.

Un inserimento attento al contesto ambientale. Particolare cura e attenzione è stata posta all'inserimento dell'area camper nel contesto della Riserva Naturale. Il progetto non ha visto modifica permanenti dei luoghi e tutte le installazioni risultano rimuovibili, compreso quelle che necessitano, per motivi di sicurezza, di fondazioni o basamenti. L’area è delimitata con staccionata realizzata in legno, il percorso interno è realizzato con fondo liscio non sdrucciolevole, in piano, attento all’accessibilità. L'impianto di illuminazione a led prevede pali di sostegno di altezza ridotta per non creare disturbo alla fauna locale. In corrispondenza degli stalli sono inserite n. 4 colonnine per erogazione energia elettrica e n. 2 colonnine per erogazione acqua. All’interno dell’area camper è stata inserita la postazione per la raccolta differenziata e sono presenti telecamere per la videosorveglianza. Presente il servizio wi-fi, è stata anche prevista una fontanella d’acqua pubblica potabile e ulteriori tavoli da pic-nic in legno naturale, oltre a quelli già esistenti nell'area del Centro Visite.

DICHIARAZIONI

«La nuova area camper presso il Lago di Montepulciano rappresenta un'opportunità per accogliere viaggiatori che condividono i valori della sostenibilità e della conservazione della natura, temi sui quali abbiamo investito in questi anni, fino ad arrivare alla certificazione di Destinazione Turistica Sostenibile, secondo lo standard internazionale GSTC. Sin dalla progettazione abbiamo ricercato un inserimento rispettoso e attento al contesto in cui si colloca questa area camper, in modo da andare incontro ad un turismo green e attento all’ambiente», è il commento del Sindaco Michele Angiolini.

«Questo progetto rientra nelle azioni promosse dall'Amministrazione comunale per valorizzare la Riserva Naturale del Lago di Montepulciano, promuovendo un turismo lento, attento alla biodiversità e rispettoso del patrimonio naturale presente nella riserva. In questo senso va anche il progetto di riforestazione dell'area che sarà attuato nei prossimi mesi e tutte le iniziative portate avanti assieme al ricco tessuto associativo locale per diffondere buone pratiche di sostenibilità ambientale», ha aggiunto l’assessore con delega al Lago, Emiliano Migliorucci.

«Condivido con piacere la soddisfazione del sindaco e della comunità di Montepulciano per l'inaugurazione di questo nuovo spazio - commenta Leonardo Marras, assessore all'economia e al turismo della Regione Toscana -. L’area attrezzata di sosta per camper e autocaravan arricchisce la gamma di servizi che il Comune offre ai cittadini ed aggiunge valore, in termini di fruibilità, ad un luogo bellissimo che è anche una delle attrazioni naturali del territorio. Vedere i progetti finanziati dal bando regionale prendere via via forma è per noi motivo di orgoglio sia perché sono uno dei segni tangibili del supporto della Regione alle amministrazioni locali, sia perché contribuiscono ad implementare l'offerta turistica della Destinazione Toscana», è il commento dell’assessore regionale Leonardo Marras.

«Il sostegno della Regione Toscana delle area sosta camper si ispira anche alle crescenti tendenze del turismo plain air, ponendosi l’obiettivo di proporre anche la valorizzazione e la riqualificazione delle aree preposte. Questa nuova area di sosta si inserisce perfettamente in un luogo di rilevanza naturalistica e culturale, la riserva naturale regionale del lago di Montepulciano, che tutela e difende l’ecosistema ed ha un importante interesse naturalistico. Un intervento all’insegna della sostenibilità, del rispetto del luogo, dove è possibile spostarsi anche in bicicletta e raggiungere le vicine località», aggiunge la consigliera regionale Elena Rosignoli.

Fonte: Ufficio Stampa