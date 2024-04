Nuovi alberi e asfaltature, il punto della settimana a Montespertoli

La settimana a Montespertoli si chiude con alcuni lavori di manutenzione delle strade portati avanti sia dal personale del’ente sia dalle aziende esterne. La ditta delle manutenzioni con bitume a caldo è intervenuta su via San Piero in Mercato per effettuare alcuni risanamenti stradali, alcuni dei quali in porzioni di strada oggetto di smottamento, con l’obiettivo di procedere in direzione Tresanti e Voltiggiano. In seguito, la stessa ditta si occuperà di posare bitume a caldo in via Bignola. Gli operai comunali, invece, si sono concentrati da un lato sul completamento dei lavori di manutenzione stradale di via Coeli Aula e dall’altro sul rifacimento del percorso pedonale che collega via Volterrana Nord a via Schifani (all’interno della frazione di Baccaiano).

L’azienda della segnaletica stradale, invece, ha programmato la realizzazione di un nuovo stallo di sosta per disabili in viale Matteotti, in prossimità del distretto sociosanitario e di piazza del Popolo, così da evitare che eventuali occupazioni stagionali di suolo pubblico vadano a ridurre il numero di stalli di sosta per disabili accessibili nell’area del centro. A seguire viene realizzata segnaletica orizzontale di “zona a 30 Km/h” in via Trieste, in prossimità dell’incrocio con via Guido Martini, a seguito della richiesta di alcuni residenti della zona.

Relativamente agli immobili comunali la settimana si è caratterizzata da alcuni interventi manutentivi iniziati e conclusi sul plesso della scuola secondaria di primo grado “Renato Fucini”.

Dal punto di vista del verde pubblico attenzione è stata data alle nuove messe a dimora di alberature in Piazza del Popolo, consistenti sia in lecci sia in altre tipologie di pianta. A Baccaiano, invece, sono state messi a dimora due nuovi esemplari di paulownia nonché nuove fioriture nelle aiuole del parco Maria Montessori. Sono state infine effettuate potature sugli alberi di via Virginio, nei pressi del circolo “La Pinetina” di Baccaiano, e di piazzale Maurizio Lotti, nell’area dell’ex campo sportivo del capoluogo.

“Stiamo accelerando gli interventi di manutenzione sulle strade comunali grazie al fatto che interveniamo su più fronti: con il personale dell’ente e con le ditte esterne. La prossima settimana ci concentreremo anche su alcuni lavori di muratura, mentre non si interrompono gli interventi di gestione del verde pubblico. In un territorio vasto come il nostro è fondamentale programmare con sempre maggior precisione, tenuto conto che le esigenze sono moltissime e i bilanci dei Comuni hanno numerosi vincoli” commenta il vicesindaco Marco Pierini.

