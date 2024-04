Percorsi inclusivi per scoprire la Via Francigena a Altopascio

Una serie di percorsi alla scoperta del territorio altopascese, passando dai luoghi della Francigena e riscoprendo la storia locale, il tutto in un contesto inclusivo e accessibile a chiunque. Questo è “Itinerari 2024”, il programma di escursioni promosso dall’associazione Sentieri di felicità odv, che gestisce le due foresterie di Altopascio (Hospitale di Badia Pozzeveri e Foresteria di piazza Ricasoli “La Pistacchia”) insieme al Comune di Altopascio.

“Scoprire la Francigena attraverso escursioni direttamente sul posto, dove alla bellezza della natura uniamo la conoscenza storica e artistica di questi luoghi, questo è l’obiettivo - spiegano l’assessore alle politiche culturali e turistiche, Alessio Minicozzi e la responsabile dell’associazione Sentieri di felicità, Samantha Cesaretti -. È stato progettato un calendario variegato, accessibile a tutte e a tutti: questo progetto, infatti, punta tutto all’inclusione e allo stare insieme senza distinzioni o differenze. Le escursioni saranno infatti accessibili a tutti grazie all’utilizzo della Kbike Offcarr Wheelchairs, la jolette che permette anche alle persone con disabilità di immergersi nella bellezza dei percorsi in assoluta sicurezza”.

Si inizia domenica 14 aprile, alle 9, con “Pulizia Via Francigena”, un’iniziativa volta a ripulire le aree attraversate dalla Via Francigena altopascese. Il ritrovo è all’Hospitale San Pietro a Badia Pozzeveri, l’evento è in collaborazione con "Live-better". Il secondo appuntamento è domenica 21 aprile, sempre alle 9, con il “Corso di orienteering” a cura di Carlo Pilot, il ritrovo è anche in questo caso all’Hospitale San Pietro a Badia Pozzeveri. Si continua poi domenica 5 maggio con la variante Via Francigena – anello di Montecarlo, un percorso di 15 km che prenderà il via, alle 9, a Badia Pozzeveri. Domenica 9 giugno, sempre alle 9, sarà il turno del percorso di 16 km che prenderà il via ad Altopascio, dalla Foresteria La Pistacchia, proseguirà fino al Santuario Madonna delle Querce per poi fare ritorno nella cittadina del Tau. Si prosegue poi mercoledì 19 giugno, sempre alle 9, con l’escursione ad anello di 11 km che partirà da Altopascio, sempre dalla Foresteria La Pistacchia, per poi arrivare a Spianate e immergersi nella natura della Riserva Naturale del Lago Sibolla. L’ultimo appuntamento del calendario è per sabato 6 luglio con il percorso della Via Francigena da Lucca ad Altopascio. La camminata sarà intervallata da un pranzo a Badia Pozzeveri e dalla festa di primo compleanno dell’associazione, per poi arrivare ad Altopascio nel corso del pomeriggio dove si terrà il saluto dell’amministrazione e un brindisi celebrativo. Il primo punto di ritrovo per la partenza è alle 7:30, in piazza San Martino, e il secondo punto di ritrovo è invece alle 10 al Museo Etnografico Athena di Capannori.

Fonte: Ufficio Stampa