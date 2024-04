Torna il Motoraduno Nazionale “Città di Castelfiorentino”

“Un solo rombo, una sola passione”. E’ lo slogan ormai collaudato del Motoraduno Nazionale “Città di Castelfiorentino”, al quale domani e domenica (6-7 aprile) parteciperanno decine e decine di appassionati provenienti da diverse regioni d’Italia, che si faranno sentire per tutto il centro cittadino prima di imboccare la strada che li condurrà a un doppio giro turistico lungo le colline della Valdelsa.

Promossa dal Moto Club Castelfiorentino con il patrocinio del Comune, l’iniziativa è valida per il Campionato toscano turismo e oltre alle premiazioni come da regolamento FMI sono previsti “premi speciali” intitolati a personaggi che hanno fatto la storia del Motoclub castellano: il trofeo “Omar Pietro Burroni” (al conduttore super senior dalla regione più lontana), la targa “Marcello Peruzzi” (il 1° motoclub iscritto) e il trofeo “Elena Bellini” (la 1° conduttrice iscritta).

La prima partenza è in programma sabato pomeriggio (ore 17.45 circa) mentre la seconda domenica mattina (ore 11.15).

“Torna alla grande il raduno promosso dal nostro Motoclub – osserva l’Assessore Simone Bruchi – che attraverso alcuni premi speciali non manca di ricordare alcune persone di Castelfiorentino che da sempre avevano seguito con impegno e costanza questa manifestazione. Un evento che ogni anno richiama decine e decine di appassionati e che rappresenta una vetrina ulteriore per far conoscere il nostro territorio e la bellezza del nostro paesaggio collinare. Il mio ringraziamento va ad Alfiero Stazzoni, che ogni anno organizza la manifestazione, unitamente a quanti vi collaborano e tutti gli sponsor che hanno contribuito anche quest’anno a questa belle iniziativa”.

Si ricorda che chi desidera alloggiare in alberghi convenzionati può usufruire di alcune strutture ricettive che si sono rese a tale scopo disponibili, sia a Castelfiorentino che a Gambassi Terme.

Fonte: Ufficio Stampa