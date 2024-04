Campinoti (Cdx) incontra le imprese con Stella (FI): "Comune introdurrà Specialista risorse umane per le aziende"

Nei giorni scorsi si è svolto, presso la Cna di Empoli, un incontro tra un gruppo di imprenditori in rappresentanza della categoria, Simone Campinoti candidato Sindaco di Empoli per il centrodestra e Marco Stella Segretario regionale di Forza Italia,

I temi trattati nell'incontro sono stati quelli che, per tutti i presenti, risultano ad oggi essere i più urgenti da affrontare con concretezza per il miglioramento industriale - e non solo - della città di Empoli.

Tra questi, hanno decisamente spiccato quelli dell'adeguamento e potenziamento di tutti i servizi nella zona industriale del Terrafino, delle politiche formative rivolte al alle figure tecnico-professionali specialistiche necessarie alle imprese e da loro fortemente richieste, del potenziamento delle reti di impresa a livello orizzontale e quello di un Sì deciso in merito al Tribunale di Empoli.

Il candidato Sindaco Campinoti, a latere dell'incontro, ha poi aggiunto: "Provengo dal mondo imprenditoriale e conosco bene i problemi di questo settore come, allo stesso tempo, ho sufficienti idee per affrontarli e, in larga parte, risolverli. Oltre ai luoghi da migliorare, infatti, la base essenziale è quella di una relazione tra Comune ed Imprenditori che divenga più snella e rapida: coloro che lavorano, infatti, sanno benissimo che ad essere importante non è solo "cosa" viene fatto ma, nella stessa misura, anche il "quando" lo si fa. Soprattutto, daremo una svolta profonda alla formazione dei professionisti delle imprese, per aiutare queste ultime a crescere qualitativamente grazie a servizi specifici come, ad esempio, quello dell'introduzione di uno specialista HR (Risorse Umane) che sostenga le imprese stesse nella gestione di una mobilità di soggetti ormai divenuta insostenibile e, di conseguenza, dannosa per i lavoratori per primi".

Fonte: Ufficio stampa