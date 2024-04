Continua a perseguitare la ex convivente, ai domiciliari in Valdicecina

Stalking e maltrattamenti. Un uomo, già denunciato per questi reati, è stato trasferito agli arresti domiciliari per mano dei carabinieri di Volterra nei giorni scorsi in un comune della Valdicecina. La vittima delle persecuzioni aveva già denunciato e sull'uomo era caduto il divieto di avvicinamento nei confronti dell'allora convivente. Ma lui ha continuato a recarsi nei pressi della casa della donna. Dopo che i militari sono stati avvertiti, il giudice ha disposto il provvedimento ulteriormente restrittivo.

Se senti di trovarti in una situazione di violenza o stalking, o conosci persone che potrebbero esserne vittime, ci sono molte possibilità per chiedere e ricevere aiuto, con anonimato garantito. Tra queste è possibile rivolgersi ai centri antiviolenza (Qui i contatti dei centri in tutta la regione Toscana) o telefonare al 1522, numero anti violenza e stalking del Dipartimento per le Pari Opportunità, gratuito e attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno.