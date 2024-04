Doppio incidente di moto tra Pisa e Calci, ferito anche un minorenne

Due incidenti in moto nella giornata di oggi nel Pisano. A Calci, due giovani di 32 e 33 anni (uomo e donna, lui originario della Calabria e lei di Cecina) sono caduti dalla due ruote e sono finiti sbalzati in un fosso. Sul posto due ambulanze della Misericordia di Cascina e i vigili del fuoco. I due sono stati portati a Cisanello.

Poco prima, a Pisa in via del Brennero, c'è stato uno scontro auto-moto a mezzogiorno. Il centauro era minorenne e sul posto si è recato anche il padre. Sul posto anche la municipale e la Pubblica assistenza di Pisa. Per le ferite il giovane è finito a Cisanello.