Festa degli Aquiloni, torna l'asta con ricavato solidale

In occasione della 54^ Festa degli Aquiloni, domenica 7 aprile, alle ore 17.30, a Palazzo Roffia (via Augusto Conti) di San Miniato si terrà l’asta degli aquiloni dipinti e sarà Roberto Milani il battitore dell’evento organizzato dal Comitato Manifestazioni Popolari di San Miniato e curato da Filippo Lotti.

“Per il quinto anno consecutivo – dice il curatore – sono stato chiamato dal Comitato Manifestazioni Popolari per l’organizzazione dell’asta degli aquiloni dipinti. Come sempre, entusiastica è stata la mia adesione, certo di poter dare il mio contributo a questa manifestazione.

Insieme al Comitato abbiamo invitato i pittori a realizzare una loro opera dipinta su di una tela romboidale a forma di aquilone realizzata artigianalmente da Pasquino Salvadori, appositamente pitturata per l’occasione e messa a disposizione della manifestazione per essere battuta all’asta”.

Anche per questa edizione è stata realizzata un’opera collettiva dipinta in gruppo dai ragazzi del Centro Diurno La Scala, presidio della Casa Verde di San Miniato; anche quest'opera sarà battuta all’asta.

Le altre opere sono di: Lorenzo Bicci, Giorgio Brotini, Massimo Callossi, Eleonora Cantini, Federico D’Agnello, Federica Fagiolini, Antonella Fiore, Alberto Gallingani, Tiziano Lucchesi, Riccardo Luchini, Ginevra Manzi, Maurizio Mastromatteo, Francesco Nesi, Lorenzo Olivo “Olio”, Luca Pupeschi, Elena Rubino, Alessandro Scardigli “Waldon”, Marcello Scarselli, Silvia Serafini, Davide Sigillò, Skim, Paolo Staccioli, Lorenzo Terreni, Letizia Votta, Maurizio Zani.

“Nel ringraziare la Pro Loco e la Fondazione San Miniato Promozione, mi auguro – continua Lotti – che questa manifestazione abbia non solo il successo sperato ma anche quello meritato, sia per San Miniato che per gli artisti che hanno donato la loro opera pittorica”.

L’asta è accompagnata da una pubblicazione con la riproduzione delle opere realizzate (foto di Aurelio Cupelli), resa possibile grazie agli sponsor dell’iniziativa unitamente alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

Il ricavato dell’asta andrà ad attività culturali e popolari di San Miniato. Una parte andrà, invece, a sostegno delle iniziative del Centro Diurno IRCCS Fondazione Stella Maris de La Scala.