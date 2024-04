Gianluca Mancini da Montopoli decide il derby Roma-Lazio. Ma è polemica per una bandiera

Un montopolese decide il derby capitolino tra Roma e Lazio. Gianluca Mancini, vice-capitano della As Roma, è l'autore della rete che permette alla squadra di De Rossi di trionfare in un derby sentitissimo, dove le due squadre reduci da un cambio di allenatori (anche la Lazio sta trovando la sua strada con Igor Tudor dopo l'addio di Maurizio Sarri, altro toscano che ha lasciato il segno) stavano cercando la ripartenza in un campionato finora povero di risultati.

Per la vittoria, Mancini si è definito "l'uomo più felice del mondo". E come dargli torto: la rete da calcio d'angolo rende magica la serata all'Olimpico. Ma, sta già succedendo, sono gli episodi fuori dal match ad avere un risalto quasi maggiore. Mancini infatti ha sventolato una bandiera biancoceleste con un topo sopra, sfottò verso la Lazio che gli era stata lanciata dai giallorossi sotto la Curva Sud. Nel post gara sono arrivate anche le scuse: "Ho preso la prima bandiera che mi hanno dato. Non volevo offendere nessuno".