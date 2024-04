No al parcheggio in via Sbrilli, alla manifestazione c'è anche la Lega

Una delegazione della Lega Salvini di Fucecchio, guidata dal suo Segretario e Consigliere Comunale, Marco Cordone, parteciperà nel pomeriggio di oggi 6 aprile alla manifestazione con il candidato a Sindaco della coalizione di Centrodestra, Vittorio Picchianti, manifestazione indetta contro la realizzazione del parcheggio di via Sbrilli, prospiciente al Parco Corsini, per ribadire la netta contrarietà della Lega a questo progetto ed in merito il Segretario Cordone dichiara:" Non siamo contrari alla realizzazione del parcheggio di Via Sbrilli per il gusto di essere contrari ma sin dai due sopralluoghi effettuati con i miei collaboratori, culminati nel nostro voto contrario nel Consiglio comunale dello scorso 25 gennaio, abbiamo evidenziato che secondo noi, la realizzazione del parcheggio in argomento, non ha senso, soprattutto per questioni ambientali e paesaggistiche ma anche perché nelle vicinanze, vi sono i parcheggi di piazza Giovanni Paolo II e piazza Arturo Toscanini che potrebbero essere utilizzati al meglio".

Fonte: Lega Fucecchio - Ufficio stampa