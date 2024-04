Spaccia cocaina alla stazione, giovane in manette

I poliziotti a Pisa hanno arrestato un giovane nella zona della stazione di Pisa San Rossore. Controllato, è stato trovato in possesso di 14 dosi di cocaina, confezionate singolarmente con involucri di vari colori e dimensioni, pronte quindi per essere smerciate, oltre a una cospicua somma di denaro divisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento dell’attività di spaccio, considerato che una dose di cocaina può essere spacciata al prezzo di 40 euro a dose. Il soggetto, già noto alle forze dell’ordine per i suoi precedenti specifici, è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.