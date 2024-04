Inclusione, ecco il nuovo mezzo per I Ragazzi di Cerbaiola

Ieri, presso la sezione Soci Coop di Empoli, si è tenuta un'importante iniziativa volta a promuovere l'inclusione e la mobilità delle persone con disabilità del centro diurno "I ragazzi di Cerbaiola". L'evento ha segnato l'inaugurazione del progetto "Viaggiare Insieme", presentando un nuovo mezzo di trasporto che renderà possibile non solo gli spostamenti giornalieri da e verso il centro, ma anche gite e viaggi fondamentali per arricchire l'esperienza dei partecipanti.

All'incontro hanno preso parte Francesca Martini, presidente della sezione Soci Coop, Rolando Terreni, presidente dell'associazione onus "I ragazzi di Cerbaiola", Eleonora Gallerini, presidente dell'associazione Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino, Valentina Torrini, assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli, e il consigliere regionale Enrico Sostegni, presidente della commissione sanità.

Durante la presentazione, è stato proiettato un video che illustrava l'attività delle due associazioni coinvolte, "I ragazzi di Cerbaiola" e le "Pubbliche Assistenze", entrambe impegnate nella realizzazione di un percorso di inclusione e mobilità per tutti. Inoltre, è stato trasmesso un videomessaggio di Iacopo Melio, consigliere regionale e fondatore di "Vorreiprendereiltreno", sottolineando l'importanza di tali iniziative sul territorio.

Il finanziamento per l'acquisto del nuovo mezzo è stato reso possibile grazie al generoso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e delle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino. Questo sostegno ha permesso di realizzare un veicolo di ultima generazione, attentamente scelto per garantire la massima inclusività: capiente di almeno due sedie a rotelle, nessuno sarà escluso dalla possibilità di partecipare alle attività proposte.

Grazie al nuovo mezzo, l'associazione I Ragazzi di Cerbaiola potrà offrire un servizio di trasporto autonomo, consentendo alle persone con disabilità di godere di una maggiore libertà di movimento e di partecipare pienamente alla vita sociale e culturale della comunità locale. Non solo viaggi giornalieri verso il centro diurno, ma anche escursioni e viaggi che arricchiranno il bagaglio esperienziale dei partecipanti.

Le dichiarazioni dei presenti

Francesca Martini, presidente sezione soci Coop Empoli: "Siamo molto felici di ospitare l'inaugurazione di questo pulmino attrezzato acquistato grazie all'impegno di tanti che hanno unito le forze con l'obiettivo comune di dare un servizio fondamentale alle persone disabili. Voglio ringraziare l'associazione I ragazzi di Cerbaiola e le Pubbliche assistenze riunite per averci coinvolto in questo evento così significativo per tutta la comunità: questo nuovo servizio è una risposta concreta a chi ha più bisogno di aiuto e un segnale di attenzione ai più fragili che incontra la nostra sensibilità e il nostro impegno sul tema".

Valentina Torrini, assessora alle politiche sociali del Comune di Empoli: “Siamo veramente felici di aver inaugurato questo mezzo, perché abbiamo bisogno di una città inclusiva e che si organizza per rispondere ai bisogni delle persone. Sono tante le iniziative che abbiamo messo in atto per il centro diurno "I ragazzi di Cerabiola": abbiamo rimesso a posto la palestra, il tetto, i bagni, stiamo sistemando gli infissi e abbiamo lavorato per mitigare il clima all'interno. Siamo orgogliosi di questo nuovo progetto, grazie alle due associazioni e alla Fondazione per averlo reso possibile”.

Enrico Sostegni, Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Sanità: "Questa iniziativa dimostra quanto sia importante l'impegno delle istituzioni e delle organizzazioni civiche nel promuovere l'inclusione e l'accessibilità per tutti i cittadini, indipendentemente dalle loro capacità fisiche. Il nuovo mezzo di trasporto è un passo avanti significativo verso la realizzazione di una società più equa e solidale".

Rolando Terreni, Presidente dell'Associazione "I ragazzi di Cerbaiola": "Questa iniziativa rappresenta un importante traguardo per la nostra associazione e per tutte le persone con disabilità che supportiamo. Il nuovo mezzo di trasporto non solo renderà più agevoli gli spostamenti quotidiani dei nostri ragazzi verso il centro diurno, ma aprirà anche nuove possibilità di esplorazione e crescita personale. Siamo grati per il sostegno delle Pubbliche Assistenze di Empoli e Castelfiorentino, così come della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, e non vediamo l'ora di vedere i benefici che questo progetto porterà alla nostra comunità".

Eleonora Gallerini, Presidente dell'Associazione Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino: "Siamo estremamente orgogliosi di essere parte di questa iniziativa che mira a migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità nella nostra comunità. Il nuovo mezzo di trasporto rappresenta un passo significativo verso l'accessibilità e l'inclusione, permettendo a tutti di partecipare attivamente alla vita sociale e culturale del nostro territorio. Lavoriamo da sempre insieme all'Associazione 'I ragazzi di Cerbaiola', che sono anche i nostri ragazzi, e siamo determinati a continuare a promuovere progetti simili che contribuiscano al benessere di tutti i cittadini".

Fonte: Ufficio Stampa